Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,34 değer kazancıyla 92.381,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 310,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,59 ile inşaat oldu.