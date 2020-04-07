Burgan Bank'tan yapılan açıklamada, bankanın, Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelede, alınan tedbirlere ek olarak, toplumsal dayanışmaya ve mücadeleye katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Salgının ekonomik açıdan neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 milyon TL ile destek olunacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için mücadelemizi sürdürüyor, birlik ve beraberliğimiz için aksiyonlar alıyoruz. Ülkemize verdiğimiz desteğin maddi ve manevi mücadeleyi güçlendirmesi en büyük dileğimiz. İçinden geçtiğimiz bu alışılmışın dışındaki süreci dayanışma ruhu ile atlatacağımıza inanıyoruz."

Açıklamada, "Salgınının ekonomik etkilerinden müşterilerimizi korumak amacıyla hazırlanan ve kısa önce devreye alınan çalışmaya göre, 30 Nisan'a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde 30 Haziran 2020'ye kadar ötelenecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen Burgan Bank müşterilerinin iletişim merkezi veya şubeler üzerinden başvuru yapması yeterli olacak." kaydedildi.