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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 17:31
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    • 07.04.2020 17:33
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    Son dakika: ’dan lara ucuz uyarısı! Amacı dışında kullanmayın!

    Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmeden çıkabilmek için uygulamaya konulan , ler hakkında birçok olanak sağlıyor. , sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için lara yazı gönderdi. Söz konusu yazıda kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

    BDDK’dan bankalara ucuz kredi uyarısı!

    cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki lerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

    Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

    Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: BDDK’dan bankalara ucuz kredi uyarısı! Amacı dışında kullanmayın!
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