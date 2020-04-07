Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredi başvuru şartları nelerdir? Esnaflara 25 bin TL kredi müjdesi geldi. Halkbank tarafından hazırlanan esnaf paketiyle binlerce kişi rahat bir nefes alacak. Koronavirüs nedeniyle işleri aksayan esnaflar, Halkbank esnaf kredisiyle destek alabilecek. Ayrım yapmaksızın esnaflara 25 bin TL kredi verilecek. Nakit kredinin yanı sıra 25 bin TL ticari kart desteği de alınabilecek. Peki, Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…

HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek.

Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.