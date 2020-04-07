Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredi başvuru şartları nelerdir? Esnaflara 25 bin TL kredi müjdesi geldi. Halkbank tarafından hazırlanan esnaf paketiyle binlerce kişi rahat bir nefes alacak. Koronavirüs nedeniyle işleri aksayan esnaflar, Halkbank esnaf kredisiyle destek alabilecek. Ayrım yapmaksızın esnaflara 25 bin TL kredi verilecek. Nakit kredinin yanı sıra 25 bin TL ticari kart desteği de alınabilecek. Peki, Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…
HALKBANK ESNAF KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek.
Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.
İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.
Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.
İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecektir.
Halkbank esnaf kredisi başvurusu için ilk adım internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunun ardından Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.
HALKBANK KREDİ ERTELEME YAPIYOR MU?
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ekonomide ve bankacılıkta alınan önlemler hakkında Halk Bankası' da tedbir kararlarına destek olarak bireysek ya da kurumsal tüm müşterilerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi ödemelerinde erteleme yapacağını açıkladı.
KREDİ ERTELEME ŞARTLARI NELERDİR?
Korona virüs salgınının ülkemizde de hızla yayılması sebebi ile ülkemizde sağlığı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile evde kal çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıya istinaden bu süreci daha hafif atlatmak amacı ile kepenklerine kilit vurarak işyerlerini kapatılmak zorunda kalan birçok büyük ve küçük işletmeler ve işsiz kalan birçok vatandaşın bu zor süreçte ekonomik sorun yaşamaması amacı ile tedbirler alındı. Bu tedbirlere başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda destek verdi. Bu süreçte Halk Bankası' da tedbir paketlerini açıkladı. Buna göre;
Yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemede zorluk çeken kurumsal firmalar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler ve bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Kredi kullanan esnaf ve sanatkârların erteleme talebinde bulunmaları doğrultularında kullanmış oldukları kredilerin; 31 Haziran 2020 tarihine kadar vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay boyunca ve faizsiz olarak ertelenebilecek.
Zorlu geçen bu süreçte ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, özellikle turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılacaktır.
Firmalar kendi bünyelerinde çalışanlarının maaşlarını Halkbank üzerinden ödüyorsa, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, yani personel çıkarımına gitmemeleri halinde gelecek 3 aylık dönem süresince personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilebilecek.
Kredi kullanan müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi için, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit sağlanacak.
İş yerlerine ait giderleri Halkbank kurumsal kredi kartı ya da Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile karşılayan işletmelerin kurumsal kart limitleri artırılarak destek sağlanacak.
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