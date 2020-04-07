"BANKANIN YAPTIĞI YASAL DEĞİL"

Bankanın, tüketici mahkemesine "hakem heyetinin verdiği karar yanlıştır" diye itirazda bulunduğunu aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkeme de bankaya, tüketiciye 135 bin liranın verilmediğini söylüyor. Yine bankaya 'tüketiciye 133 bin lira verdiğin için faizini 135 bin lira üzerinden kesemezsin ve zaten sen daha tüketiciye vermeden keseceğin ücretleri kesmişsin' diyor. Banka da 'ben tüketiciye 135 bin lira verdim çünkü tüketici, kredi masraflarını ayrıca benden talep ettiği için faizlendirdim' diyor. Ancak tüketicinin böyle bir talebi yok. Bu yüzden mahkeme, bankanın kredi masraflarına uyguladığı faizin tüketiciye iade edilmesine karar veriyor. Bu nedenle bankanın yaptığı yasal değil."

Şahin, söz konusu miktarın, banka tarafından tüketiciye ödendiğini de açıkladı.

''KREDİ MASRAFLARINDAN ALINAN FAİZE İTİRAZ EDİLEBİLİR''

Şahin, tüketicilerin kredilerde işletilen faize dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bize verilen para üzerinden değil de verilmeyen, yani masrafların kesilmediği paradan faiz işletiliyorsa buna itiraz edebiliriz." diye konuştu.

Mahkemenin, bu konuda emsal niteliğinde bir karar verdiğine dikkati çeken Şahin, tüketicilerin artık daha rahat bir şekilde bu ücreti geri alabileceğini sözlerine ekledi.