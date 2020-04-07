ÖTV İndiriminden Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Engel durumu yüzde 40 ve üzerinde olanlar, engel hallerini sağlık raporuyla ispatlayarak vergi indiriminden faydalanabilirler.

ÖTV indirimi engelli bireylere tanınmış bir kişisel haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlarında aracı kendi üzerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ancak bu noktada bazı istisnalar söz konusu olur. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan ve bu engeli araç kullanmasına müsaade etmeye vatandaşlar ÖTV'siz araç alabiliyorlar. Bu araçları engelli bireyin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları kullanabiliyorlar.

Yüzde 90 üzerinde engelli olan 18 yaşını dolduran bireyler için vasi kararı gerekir. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olan bireylerin belirlenen sağlık kurulundan rapor alarak kendi adlarına araç tescil ettirebilirler ve bu aracı kendi engel durumlarına göre yeniden düzenleyebilirler. Tescil işleminin ardından Motorlu Araç Tescil Belgesi'nin onaylanmış örneği ile Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu'nun noter onaylı örneğiyle ilgili Vergi Dairesine başvurmaları halinde MTV'den de muaf sayılırlar.