Koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin erkenden yatırılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin tahsis numaralarına göre 7-11 Nisan tarihleri aralığında ödeneceğini açıkladı. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür. Peki SSK SGK emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK Bağkur emekli tahsis no nerede yazar?