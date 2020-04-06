Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış bu gece yarısından itibaren fiyatlara yansıyacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek.