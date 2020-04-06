Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış bu gece yarısından itibaren fiyatlara yansıyacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek.
MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorin fiyatları 1 Nisan gece yarısından itibaren İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya geriledi.
LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yakın bir zamanda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BENZİN ÖZELLİKLERİ
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.
150 °C'a kadar ham benzin,
150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,
250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,
350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.
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