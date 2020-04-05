3600 günle 49 yaşında emekli olunabilir mi?

Bağ-Kur'dan emekli olurken, ilk sigortalı hizmetim olan yedek subaylık 4c Emekli Sandığı primi sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir mi? Murat KARAKLI

Evet ilk sigorta olduğunuz tarih, yedek subaylıkta yatırılan primin başladığı tarih olarak kabul edilir. Hatta yedek subaylıkta her yıl için 3 aylık yıpranma hakkınız da olduğu için 3 ay öne de alınır. Burada hizmet birleştirmesi yaptırmanız gerekiyor. Son 3.5 yıllık priminiz hangi kurumdan yatırılmışsa ona göre de emeklilik tarihiniz hesaplanır.

Sigorta başlangıcım 1987. Primim 4150. Vergi indiriminden yüzde 57 engelli raporu aldım. Emekli olabilir miyim? Mehmet Ali KILIÇ

Eğer yüzde 57 oranında vergi indiriminiz varsa, yani sadece rapor değil, vergi dairesine müracaat edip bu oranı onaylattıysanız 15 yıl 3600 gün şartlarınız var. Dolayısıyla vergi indirimi hakkınızla müracaat ederek emekli olabilirsiniz. Bunun için SGK'ya emeklilik dilekçesi vermeniz gerekir. Dilekçenize vergi indirimi ile ilgili belgeleri de ekleyin.

1990 SGK girişliyim. 660 gün primim bulunuyor. 16 Haziran 1966 doğumluyum. Emekli olabilir miyim? Fatma YAYLACI

660 gün prim ile emekli olmanız mümkün değil. En az 3600 gün gerekiyor ki 58 yaş da isteniyor.

Eşim 1973 doğumlu. 1991 SSK girişi var. 2615 gün SSK primi bulunuyor. 1 tane de çocuğumuz var. Ocak ayından beri isteğe bağlı yatırıyoruz. Normal olarak ve 3600 günle ne zaman emekli olabilir? Bülent ŞERBETÇİ

3600 günden emekli olabilmesi için 58 yaşını doldurmuş olması lazım. Tabii burada mantıklı olan çocuk borçlanması yaparak ve kalanı isteğe bağlı ile ödeyerek 3600 günü doldurması ve 58 yaşını beklemesi. Ya da 5450 gün ile 47 yaş şartıyla emekli olabilir ama burada dikkat etmeniz gereken, isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında. Orada emeklilik için 5400 gün gerekiyor. O yüzden 3600 gün ve 58 yaşını beklemesi daha mantıklı.