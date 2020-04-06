SGK açıkladı! İşte başvuru şartları ve ücret miktarı!

2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik kalemler yeniden düzenlendi. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından başta asgari ücret olmak üzere, emekli aylıkları ve memur maaşlarına zam yapıldı. Eşi vefat eden ya da boşanmış kadınlar ile yetim çocuklar için bağlanan sosyal yardımlarda enflasyon oranından nasibini alarak arttırıldı.
Dul Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde sigortalı olarak kayıtlı çalışanların vefat etmesi durumunda; eşi ve çocuklarına hak sahipleri olduğu için belirlenen tutarda aylık bağlanır. Vefat eden kişinin cinsiyetine bakılmaksızın; hak sahiplerinin her ay maaş alması sağlanır.
Sigorta başlangıç tarihi 1 Ekim 2008 öncesinde olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde eşlerinin dul aylığı alması için şartlar oluşturulmuştur:
• Ölen kişinin SSK'lı olması halinde; 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödemesine sahip olması gerekir.
• Ölen kişinin BAĞ-KUR'lu olması halinde; 3600 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.
• Ölen kişinin Emekli Sandığı statüsünde sigortalandırılmış olması halinde; 1800 prim günü ödemesine sahip olması gerekir.
• Dul aylığı almak isteyenlerin ise; sigortalı vefat eden eşin ölümünün öncesinde Medeni Hukuk kanunu çerçevesinde kabul edilen resmi nikahın olması ve ölümün sonrasında eşin evlenmemiş olması şartlarına uyması beklenir.
Yetim Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir?
• Çocuklara bağlanan yetim aylığında ise; erkek çocukların eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar aylık alması mümkündür. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.
• Yetim kalan kız çocuklarında ise; maaş sigortalı olarak çalışma ve medeni hallerine göre değişiklik gösterir. Kız çocuklarının çalışmaması ve hiç evlenmemesi durumunda yaş sınırına bakılmaksızın yetim aylığı almaya devam ederler.
• Yetim aylığı alabilmek için vefat eden kişilerin çocuklarının nüfus müdürlüklerinde kayıtlı olması gerekir.
2020 Yılında Dul ve Yetim Aylığı Ne Kadar Oldu?
Dul ve yetim aylığında vefat eden kişinin maaşından kesintiler yapılır. İlgili kurum ve bakanlık tarafından vefat eden kişinin maaşından yapılacak kesinti belirlenmiştir. Buna göre eş ve çocuklar kendilerine biçilen oranda düzenli olarak maaşlarını alabilirler:
• Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşın yüzde 50'si,
• Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa; eşine maaşın yüzde 75'i
• Vefat eden sigortalının 1 ve daha fazlasında çocuğu varsa; her çocuğuna maaşın yüzde 25'i
• Anne ve babası vefat etmiş olan çocuklara ise; maaşın yüzde 50'si aylık olarak bağlanır.
Dul ve Yetim Aylığı Başvurusunda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?
• Kayıtlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerinden alınan onaylı nüfus kayıt örneği
• Nüfus kayıt örneğine uygun olarak tamamlanacak kimlik araştırma belgesi
• 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkeklerin yetim aylığı alabilmesi için; öğrenime devam edildiğine dair okul idaresinden alınan tasdikli öğrenim belgesi aslı
• Aylık bağlanması başvurusunda bulunan kişilere ait 3 adet vesikalık fotoğraf
• Emekli olanların vefat etmesi halinde bu kişilere ait özel belge ve sağlık karneleri
• Engel durumu bulunan kişileri için tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan resimli ve onaylı sağlık kurulu raporu aslı
• Varsa muhtaçlık belgesi ile muhtarlar tarafından