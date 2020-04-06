Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son durum açıklaması! 6 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 573 olduğunu bildirilmişti. Bakan Koca her gün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Akşam saatlerinde koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyenler bu kapsamda 6 Nisan corona ve vaka sayısı kaç sorusuna yanıt arıyor.
6 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?ü
6 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz açıklanmadı. Bakan Koca tarafından son durum açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
5 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI
SAĞLIK BAKANI KOCA İSTANBUL İÇİN KORONAVİRÜS TOPLANTISI YAPTI
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.
5 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE KOVİD-19'DAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1042'YE ULAŞTI
Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının 574'e, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye yükseldiği bildirildi.
Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.
Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.
SAĞLIK BAKANI KOCA: TEST SAYISINDA 20 BİNİ AŞTIK
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, paylaşımında "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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