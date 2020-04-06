Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs son durum açıklaması! 6 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 573 olduğunu bildirilmişti. Bakan Koca her gün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Akşam saatlerinde koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyenler bu kapsamda 6 Nisan corona ve vaka sayısı kaç sorusuna yanıt arıyor.

6 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?ü

6 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz açıklanmadı. Bakan Koca tarafından son durum açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.