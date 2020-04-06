İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması: İban güncelleme...

İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması geldi. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını oldukça merak ediyor.
İŞKUR kısa çalışma ödeneği hakkında bir açıklamada bulundu ve vatandaşların İBAN bilgilerini güncellemesini istedi. İŞKUR resmi internet adresi e sube sayfasından yayımlanan duyuruda ödenek alacakların İBAN bilgisini güncellemesi istendi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında İŞKUR,
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ,
ödemelerini yapar.
İLK ÖDEME NE ZAMAN?
Kısa çalışma ödeneği her ayın 5 'inde yapılmaktadır. Yürürlükte olan mevzuata göre yapılan bu ödemeler, bu ayın 5 'ine yetişmedi.
Ancak binlerce firmanın milyonları aşan çalışanı için yaptığı başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların 6 Nisan'da bu ödemeden yararlanabilmeleri teknik olarak imkânsız gözüküyor.
Kısa çalışma ödeneği tarihi ile ilgili "Bu nedenle nisan ayı içerisinde kısa çalışma ödemelerinin yetiştirilmesi için İŞKUR'un tüm personelleri ve müfettişler var güçleriyle çalışılıyorlar. Ancak yetkililerle yaptığım görüşmelerde, incelemelerin tamamlanmasıyla onay listelerinin hazırlanacak olması ve İŞKUR'un kendi muhasebe sisteminin Nisan ayı içerisinde başka bir tarihe ödeme imkânı veremeyeceği için ödemelerin "5 MAYIS" olarak programlandığı bilgisini aktardılar. Gözler bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza çevrilmiş durumda" denildi.
İBAN GÜNCELLEME
İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların İBAN Bilgilerini Güncellemesi istendi.
Duyuru şu şekilde:
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.
PTT Kart sahibiyseniz ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
PTT Kart hesabınız yoksa kendi adınıza açılmış banka hesabınıza ait IBAN numarasını bildirmeniz halinde ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasını kaydediniz.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.
IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.
IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.
IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.
HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?