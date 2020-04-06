İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması: İban güncelleme...

Kısa çalışma ödeneği kapsamında İŞKUR,

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ,

ödemelerini yapar.

İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Kısa çalışma ödeneği her ayın 5 'inde yapılmaktadır. Yürürlükte olan mevzuata göre yapılan bu ödemeler, bu ayın 5 'ine yetişmedi.

Ancak binlerce firmanın milyonları aşan çalışanı için yaptığı başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların 6 Nisan'da bu ödemeden yararlanabilmeleri teknik olarak imkânsız gözüküyor.

Kısa çalışma ödeneği tarihi ile ilgili "Bu nedenle nisan ayı içerisinde kısa çalışma ödemelerinin yetiştirilmesi için İŞKUR'un tüm personelleri ve müfettişler var güçleriyle çalışılıyorlar. Ancak yetkililerle yaptığım görüşmelerde, incelemelerin tamamlanmasıyla onay listelerinin hazırlanacak olması ve İŞKUR'un kendi muhasebe sisteminin Nisan ayı içerisinde başka bir tarihe ödeme imkânı veremeyeceği için ödemelerin "5 MAYIS" olarak programlandığı bilgisini aktardılar. Gözler bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza çevrilmiş durumda" denildi.