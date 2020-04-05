İŞKUR üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine memur alımı yapılacağına yer verildi. Farklı illerde belediyeler bünyesine yapılan memur alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. İlanlarda Kulu Belediyesi, Sultandağı Belediyesi, Taşpınar Belediyesi, Evreşe Belediyesi, Baydarlı Belediyesi, Pazaryolu Belediyesi ve Bingöl Belediye başkanlıkları memur alımı yapacak. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.
İLAN YAYIMLAYAN BELEDİYELER
İlanlarda Kulu Belediyesi, Sultandağı Belediyesi, Taşpınar Belediyesi, Evreşe Belediyesi, Baydarlı Belediyesi, Pazaryolu Belediyesi ve Bingöl Belediye başkanlıkları memur alımı yapacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacaklarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak.
- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.
- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca olmamak,
ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR ile BAŞVURU TARİHLERİ
Kulu Belediyesi
Başvuru tarihleri: 20.04.2020 ile 24.04.2020 arası
Sultandağı Belediyesi
Başvuru tarihleri:10.04.2020 ile 20.04.2020 arası
Taşpınar Belediyesi
Başvuru tarihleri:27.04.2020 ile 01.05.2020 arası.
Evreşe Belediyesi
Başvuru tarihleri: 27.04.2020 ile 01.05.2020 arası.
Pazaryolu Belediyesi
Başvuru tarihleri:27.04.2020 ile 01.05.2020 arası.
Bingöl Belediyesi
Başvuru tarihleri:27/04/2020 ile 30/04/2020 arası.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
Kaynak: Kamubülteni
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