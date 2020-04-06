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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 12:17
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    • 06.04.2020 12:17
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    Son dakika: 'ta 'li petrol şirketine füze saldırısı

    Son dakika haberleri... güvenlik güçleri kaynakları ülkenin güneyindeki Basra kentinde faaliyet gösteren Amerikan ’ne 5 adet düştüğünü bildirdi. Görgü tanıkları saldırı sonrası şirketten siren seslerinin yükseldiğini söyledi.

    Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı

    'ın güneyindeki Basra kentinde 'li 'ne yla saldırı düzenlendi.

    Irak güvenlik güçleri kaynakları ülkenin güneyindeki Basra kentinde faaliyet gösteren Amerikan Halliburton Petrol Şirketi'ne 5 adet havan topu düştüğünü bildirdi. Görgü tanıkları saldırı sonrası şirketten siren seslerinin yükseldiğini söyledi.

    Halliburton Petrol Şirketi'nin ABD'li çalışanları Irak'ta ABD üslerini hedef alan saldırıların ardından ülkeyi terk etmiş, şirkette sadece Irak uyruklu çalışanlar kalmıştı.

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