CORONA VİRÜS HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ DERİNDEN ETKİLEDİ

Koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini ve havacılık dünyasının bundan derinden etkilendiğini kaleme alan Samsunlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin malumu olduğu üzere; dünyanın dört bir yanında Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Salgın; ekonomiyi, toplumu ve bizlerin günlük hayatını hızla değiştirirken, seyahat alışkanlıklarımızı da farklı bir noktaya getirdi. Ülkelerin sınırlarını birbirine kapatmak zorunda kalmasıyla, bu durum birçok sektörün yanında en başta da havacılık dünyasını derinden etkiledi. Yaşanılan bu süreç, sadece finansal bir kriz değildir. İnsanların ilk kez evlerine haftalarca kapanmasının ardından güven ortamının oluşması durumunda tekrar eski alışkanlıklarına dönmesi çok zaman almayacaktır. Geçmişte olduğu gibi, havacılık sektörü bu krizin de etkilerini atlatacak ve tekrar yükselişe geçecektir. İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve uçuş sayıları bakımından eskisinden daha yoğun dönemler göreceğiz. Henüz ilk yılımızda yakaladığımız başarılarla havacılık sektöründe Türkiye'nin de söz hakkı olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. Bundan sonraki süreçte de sorunun ne olduğuna değil; değişen dünya dinamikleri ile birlikte çözümün nasıl olacağına odaklanmanın doğru olduğunu bilmeliyiz. Her daim krizlerin sonrasına odaklanmalıyız."