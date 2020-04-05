Yıllar önce uyarı yapmıştı! Altın fiyatlarında şoke eden tahmin! Altın alan satan yatırımcılar dikkat!

5 Nisan anlık tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarını anlık olarak takip edenler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar. Yıllar önce dünyaca ünlü ekonomist Jim Rogers altın fiyatlarının 2 bin dolar olacağını söylediğinde bunun bir kehanet olduğunu düşünenler şimdi Jim Rogers'ın analizlerini takip etmeye başladı.
ALTIN 2 BİN DOLAR OLACAK DENMİŞTİ
Ekonomist Jim Rogers yıllar önce altın fiyatının enflasyon güncellemesi ile birlikte 2 bin dolar olması gerektiğini söylemiyle o gün büyük eleştiri toplamıştı. Rogers 2010 yılında CNBC'e yaptığı açıklamada bankaların altın fonlarına olan talebin azalması ve fiziksel altın alımlarının artması ile altın fiyatlarının 2 bin dolar üzerinde seyir edeceğini ve bunun görünmek istemesede bir gerçek olduğunu ifade etmişti.
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
Ons 2000 Doları Geçer
Altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.
Fiziksel altın talebine dair sıkıntılar sonrası dün oldukça güçlü bir seans geçiren spot altın bugün hareketliliğin nispeten zayıf olduğu bir seyir izledi. Avrupa açılışına kadar yaşanan satışların ardından $1600 seviyesine çekilen altın tepki alımları ile yükseliş gösterirken seansın kalanında $1610-1620 bandında işlem gördü ve günü $1615 seviyesinde noktaladı.
XAUUSD – 1703/1451 Düşüşünün Fibonacci 61.8 Düzeltmesinde !
Ons Altın piyasasındaki durum devam ederken, spot tarafta fiyat 1634 direncine kadar geldi. Şimdilerde ise 1609 seviyesinde tutunmaya çabalıyor. 1609 seviyesi 1703/1451 düşüşünün Fibonacci 61.8 oranına denk gelmekte. 1609 seviyesinde tutuna gerçekleşirse tekrar 1634 direnci test edilebilir.
Olası kar satışlarında ilk destek 1593.
Destekler: 1609 – 1593 – 1580
Dirençler: 1620 – 1634 - 1649
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,70
|347,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.291,00
|2.312,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.239,00
|2.259,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.120,00
|1.130,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|560,00
|565,00
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
"347 LİRA, GRAM ALTIN İÇİN İYİ SATIŞ FIRSATI GİBİ GÖRÜNÜYOR"
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.
Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.
Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.
Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.