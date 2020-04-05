Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 milyon aileye 1000 lira nakit sosyal yardım yapıldı. Bu yardımdan yararlanıp, yararlanmadığını merak eden milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardımın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı. Başkan Erdoğan bugün koronavirüs tedbirlerini açıklayarak "Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir? İşte detaylar...
ÖDEMELER BAŞLIYOR
1000 TL 'lik ödemeler en geç nisan ayı başı itibariyle sosyal yardım alan vatandaşlara yani isim olarak daha önceden belli olan kişilere ödenmeye başlanacak. Yeni başvuru kabulü söz konusu değil. Vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde uzun sıralar oluşturmasına gerek yok denildi
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
ÖDEME TARİHLERİ
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
ÖDEMELER EVLERE YAPILACAK
Ödeme alacakların PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Bu nedenle ödemeler konutlara elden yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.