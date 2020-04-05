Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 milyon aileye 1000 lira nakit sosyal yardım yapıldı. Bu yardımdan yararlanıp, yararlanmadığını merak eden milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Sosyal yardımın yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı. Başkan Erdoğan bugün koronavirüs tedbirlerini açıklayarak "Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir? İşte detaylar...