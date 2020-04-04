İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Nisan İstanbul elektrik kesintisi saatleri!

İstanbul elektrik kesintisi 4 Nisan! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BEDAŞ tarafından İstanbul'un birçok yerinde planlı kesintiler yapılıyor. Planlı kesintilerle bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi yaşanan yerler için İstanbul elektrik kesintisi saatleri!
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! (4 NİSAN)
ARNAVUTKÖY
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, KUZEY, MURAKIP, YENİYOL sk 01:00-03:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423909)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BEREN sk / BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, HARİTA, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , Y 02:00-02:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424931)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424949)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424398)
BAĞCILAR
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1343. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424373)
BAHÇELİEVLER
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, NURETTİNPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424402)
BAYRAMPAŞA
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇEVREYOLU, ÖZGÜR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423039)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, OĞUZHAN, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423040)
BEYOĞLU
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, COŞKUN, KUMRULU, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423001)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, POLİS, UZUN BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423184)
BÜYÜKÇEKMECE
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah AYAYDIN, KADER 1, KARAGÜL, KAYA, MÜNEVVER, ÇİĞDEM, İSMETPAŞA sk 10:00-12:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2425029)
ESENLER
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 131., 144., AZİZİYE, MERCAN sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423043)
ESENYURT
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 119., 182., 22., OKTAY RIFAT sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 34., 35., OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423046)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk, 1675. sokak 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424451)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR MAHALLESİ 1301, 1299, 1298, 1297, AHMET ARİF CADDESİ, 1272, 1271. SOKAK 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423823)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk 1675. sokak 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424453)
EYÜPSULTAN
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419489)
FATİH
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HACI İSA BOSTANI sk / CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL ÇALGICI, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424384)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, KUTLUGÜN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424948)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HASEKİ, HASEKİ KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÜÇÜK MÜHENDİS, NAKŞİ, ÇAMURLU ÇEŞME sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2425383)
GÜNGÖREN
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424399)
KAĞITHANE
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, DURAK, FAZİLET, FURKAN, GÜLHAN, GİRNE, HUZUR, KARAKAŞ, PAŞABAHÇE, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk 11:30-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419533)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GAZİ, GÜLHAN, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HENDEK, HİLAL, MENZİL, SERDAR, SEZER, YAZICI, YAĞMUR, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk 09:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419544)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, FURKAN, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PAŞABAHÇE, PELİN, RUMELİ, SEVGİ, SOĞUKSU, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2419546)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, FAZİLET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2421965)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, IŞIK, KARANFİL, KARTAL, KURTULUŞ, LALELİ, MERİÇ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, YÜKSEL, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah BERK, GÜLBAHAR, KEKİK, KUŞÇULAR, ŞAHİNLER sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2421968)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424504)
SARIYER
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, BALİBEY, BEGONVİL, BEKİR SITKI EVCİMEN, BÜLBÜLCÜ, EMNİYET ÇIKMAZI, ERGENE NEHRİ, HANIMELİ, KARACAOVA, LAVANTA, LEYLANDİ, NİLÜFER, SAKIZ SARDUNYA, SERHATTER, SİPAHİ, TOPUZLU BENT, ULUBATLI HASAN, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423735)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMSAL ARKASI, YENİ MAHALLE sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423722)
SİLİVRİ
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424432)
ŞİŞLİ
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, HAFIZ ATA ARALIĞI, LATİ LOKUM, MECİDİYEKÖY YOLU, ŞEHİT AHMET sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2421969)
SULTANGAZİ
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk / MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423107)
ZEYTİNBURNU
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424342)
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