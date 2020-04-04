İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Nisan İstanbul elektrik kesintisi saatleri!

İstanbul elektrik kesintisi 4 Nisan! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BEDAŞ tarafından İstanbul'un birçok yerinde planlı kesintiler yapılıyor. Planlı kesintilerle bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi yaşanan yerler için İstanbul elektrik kesintisi saatleri!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! (4 NİSAN)

ARNAVUTKÖY

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, KUZEY, MURAKIP, YENİYOL sk 01:00-03:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423909)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BEREN sk / BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, HARİTA, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , Y 02:00-02:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424931)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424949)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424398)