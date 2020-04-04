N95, cerrahi maske fiyatları ne kadar? Maskeler nerede satılıyor? N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandı ve vatandaşlar da maske takarak toplu taşıma kullanmaya ve alışveriş yapmaya başladı. Birçok ilde belediyeler ücretsiz maske dağıtmaya başladı. Maske alarak zor durumda kalmak isteyemeyen vatandaşların maske türlerini ve maske fiyatlarını araştırıyor. En popüler kullanılan maske ise cerrahi maske oldu. Cerrahi maskelerin maksimum 8 saatlik kullanım ömrü olduğu belirtiliyor.
CERRAHİ MASKE NEDİR?
Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.
Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır.
CERRAHİ MASKE FİYATLARI!
Alışveriş sitelerinde cerrahi maske satışı da yapılıyor. 100'lü kutu halinde satılan cerrahi maskeler fiyatları 250-300 lira civarında bulunuyor.
SOLUNUM MASKELERİ
Bir solunum maskesi, kullanıcının sağlık açısından tehlikeli olan aerosolleri (toz, duman, buğu), buharları veya gazları (dezenfektanlar, anestezik gazlar) solumasını önleyen kişisel koruyucu ekipmanlardır. Genellikle eczanelerde mevcut değildir, kullanıcıyı havadaki bulaşıcı ajanlardan, yani koronavirüs, SARS, H1N1, vb. gibi bir virüsün kontaminasyonuna karşı korur. Solunum maskeleri, izolasyon ve filtreleme olmak üzere iki kategoriye ayrılır.
Filtreleme maskeleri bir yüz parçası ve bir filtreleme cihazından oluşur. Bazen filtre elemanı yüz parçasına entegre edilir. Filtre tipine bağlı olarak, maske ya sadece parçacıklara karşı, sadece belirli gazlara ve buharlara karşı ya da parçacıklara gazlara ve buharlara karşı etkili olacaktır.
Filtreleme maskeleri bazen kullanıcı konforunu artırmak için bir ekshalasyon valfi (gaz çıkış aparatı) ile donatılabilir. Valf, maskenin içinde buğulanmayı önler ve kullanıcının kolayca nefes alıp vermesine yardımcı olur. Solunum maskelerinin, onları giyenleri de bulaşıcı ajanların "damlacıklarından" solumasına karşı koruduğuna dikkat edilmelidir. Solunum maskeleri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilir.
N95 MASKE NEDİR?
Daha çok koronavirüs hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının takması gereken N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.
N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür. Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.
N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.
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