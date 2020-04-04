N95, cerrahi maske fiyatları ne kadar? Maskeler nerede satılıyor? N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir? Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandı ve vatandaşlar da maske takarak toplu taşıma kullanmaya ve alışveriş yapmaya başladı. Birçok ilde belediyeler ücretsiz maske dağıtmaya başladı. Maske alarak zor durumda kalmak isteyemeyen vatandaşların maske türlerini ve maske fiyatlarını araştırıyor. En popüler kullanılan maske ise cerrahi maske oldu. Cerrahi maskelerin maksimum 8 saatlik kullanım ömrü olduğu belirtiliyor.

CERRAHİ MASKE NEDİR?

Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve "damlacık" yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir. Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.