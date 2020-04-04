Sokağa çıkma yasağı hapis cezası var mı? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı hapis cezası var mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline araçla giriş çıkışlar yasaklandı. Ülke genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ceza kesilecek. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı hapis cezası var mı? İşte yanıtı…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. Güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilecek.