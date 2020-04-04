EPDK açıkladı! Elektrik doğalgaz faturaları ertelendi mi? Faturalar 3 ay boyunca…

Elektrik doğalgaz faturaları ertelendi mi? Elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları ödemeleri yaklaşan vatandaşlar, fatura ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Milyonları ilgilendiren konuda EPDK açıklama yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla faturalarda düzenlemeye gidildi. Peki, elektrik doğalgaz faturaları ertelendi mi?

EPDK AÇIKLADI!

EPDK açıklamasında, "Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir. Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma, sosyal mesafenin ortadan kalkabileceği durumları ortadan kaldırmak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.