20 yaş sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 20 yaş yasağı Türkiye geneli mi?

20 yaş sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Türkiye genelinde Koronavirüsle ilgili önemli tedbirler alındı. 30 büyükşehirde de şehirlere araç giriş çıkışı durduruldu ve şehirler karantina altına alındı. 65 yaş üstü vatandaşlara olduğu gibi 20 yaş altındaki kişilere de sokağa çıkma yasağı geldi. Peki, 20 yaş yasağı Türkiye geneli mi? 20 yaş sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte yanıtı!

20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkmayla ilgili 20 yaş ve altı kişilere yönelik kararları tüm Türkiye'yi kapsıyor.

İŞTE GENELGEDE YER ALAN MADDELER

1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.

2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinden kalmaları esas olacaktır.

3- Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.