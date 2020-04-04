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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    1.000’er TL eve teslim

    Hükümetin, 2 milyonun üzerinde haneye yapacağı 1.000 TL'lik ödemeleri 'den 'a kadar tüm il ve ilçelerde dün itibariyle eve teslim edilmeye başladı.

    1.000’er TL eve teslim
    Hükümetin, 2 milyonun üzerinde haneye yapacağı 1.000 TL'lik ödemeleri 'den 'a kadar tüm il ve ilçelerde dün itibariyle eve teslim edilmeye başladı. işyerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri bekçiler ve kolluk birimleri aracılılığıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde teslim ediliyor. Sosyal yardım ödemeleri PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla 5 gün boyunca devam edecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 TL'lik sosyal yardımların vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu. Öte yandan 5-6-7 Nisan'daki işsizlik maaşı ödemeleri de evden yapılacak.

    HAZAL ATEŞ

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