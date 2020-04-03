Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı. Alınan bilgiye göre, sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Danışma Hattı, SABİM Korona Danışma Hattı'na dönüştü. Dün devreye giren hat vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Alo Korona (184) hattını arayan vatandaşlar hekimlerden hangi yolu izlemesi gerektiğini kısa sürede öğrenebiliyor.
KORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?
Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu.
CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR?
Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.
KORONA HATTINA YOĞUN İLGİ
ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Danışma Hattı, SABİM Korona Danışma Hattı'na dönüştü. Dün devreye giren hat vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Alo Korona (184) hattını arayan vatandaşlar hekimlerden hangi yolu izlemesi gerektiğini kısa sürede öğrenebiliyor. 184 aranarak operatöre bağlanıldığında TC Kimlik numarası, yaş, yüksek ateş, kuru öksürük olup olmadığı, nefes darlığı yaşayıp yaşamadığı ve son 14 günde yurtdışına çıkılıp çıkılmadığı ve yurtdışından gelen biriyle temas kurulup kurulmadığı soruluyor. Verilen cevaplara göre bakanlık uzmanları tarafından geri aranan vatandaştan koronavirüs belirtilerinin olup olmadığına dair sorular yöneltiliyor. Yurtdışından gelen biriyle teması olmayan, 39 dereceden düşük ateşi olan, kronik hastalığı olmayan kişilere aile hekimine başvurması öneriliyor.
Bakanlık uzmanları kendisine ulaşan vatandaşların virüse ilişkin sorularına da cevap veriyor. Yeterli sayıda uzman olması vatandaşın sorularının yanıtlanması ve şüphelerinin giderilmesi sürecini hızlandırıyor. Eğer Kovid-19'dan şüphelenilirse hastanın burun veya boğazından örnek alınıyor. Bu örnek en yakın tanı laboratuvarına (Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, İzmir, Antalya) gönderiliyor. Bu arada hasta izole biçimde hastanede kalıyor. Sonucu pozitif çıkarsa hasta farklı illerde belirlenen 101 referans hastanede ya da en yakın karantina merkezinde tedaviye alınıyor.
"İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGE ESENLER"
İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Prof. Dr. Başer, "İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması.
Örneğin, Esenler Fatih Mahallesi'nde kilometrekare başına düşen kişi sayısı 86 bin 949. Çifte Havuzlar Mahallesi'nde kilometrekare başına düşen kişi sayısı 2008.
2- ZEYTİNBURNU
3- BAHÇELİEVLER
4-GÜNGÖREN
5- BAĞCILAR
6-GAZİOSMANPAŞA
7-FATİH
8-KAĞITHANE
9- ŞİŞLİ
10-SULTANGAZİ
11-BEYOĞLU
12-BAYRAMPAŞA
13-SANCAKTEPE
14-BEŞİKTAŞ
15-SULTANBEYLİ
KORONAVİRÜS ÇALIŞANLARIN HAKLARI
1.İşveren, çalışanların tamamını ya da bir kısmını ücretsiz izne çıkartabilir mi?
İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izin veremez. Çalışan da tek taraflı ücretsiz izin isteyemez. İşveren ile işçi anlaşırsa, belirli süreliğine ücretsiz izin uygulamasına gidilebilir.
Bu durumda işveren ücret ödemez, çalışanın da sigorta primleri yatmaz. İşveren, bazı çalışanları çalıştırıp, bazılarını ücretsiz izne de ayıramaz.
2.İşveren, çalışan ile anlaşmadan ücretsiz izin verirse ne olur?
Çalışan tek taraflı iş sözleşmesini fesh eder. İşveren, çalışana tazminat, ihbar gibi tüm haklarını ödemek durumundadır.
3.İşveren, bu dönemde çalışana yıllık izin kullandırabilir mi?
Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Nisan- 31 Ekim'e kadar işverenin toplu izin hakkı başlıyor. Bu dönemde işveren toplu da izne çıkarabilir, kısmen de izin verebilir. İşveren yıllık izni bu dönemde kullandırıp, yaz dönemi için çalışma koyabilir.
Eğer çalışanın geçmişten kalan yıllık izinleri varsa işveren bu izinleri kullandırılabilir. Çalışana ücreti ve haklarının tamamı ödenir.
4.İşveren, faaliyetini durdurursa çalışanın durumu ne olacak?
Zorlayıcı sebep nedeniyle işveren faaliyetini durdurabilir. Bu durumda işveren bir hafta süreyle çalışanlarına yarım ücret öder. İşin durması bir haftayı geçerse işverenin ücret ödeme yükümlülüğü biter.
Bu durumda çalışanların iş sözleşmeleri askıya alınır, maaş, sigorta primleri ödenmez. Çalışan tek taraflı iş sözleşmesini sonlandırıp, kıdem tazminatını alır.
5.İşçi, salgın nedeniyle işe gitmek istemezse ne olacak?
Çalışan keyfi olarak iş gitmemezlik yapamaz. Yaparsa, işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir. Ancak koronavirüs nedeniyle yeni yayımlanan bir genelgeyle iş yerlerinin alması gereken önlemler var.
Eğer bu önlemler alınmamışsa alınana kadar çalışan işe gitmeyebilir. Alınmadığını da işverene ve gerekli yasal mercilere bildirmek durumunda.
6. 65 yaş üstü çalışanlar ve kronik hastalığı olanların durumu ne olacak?
65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı var. Bu durumda işveren ile çalışan aralarında anlaşabilirse ücretsiz izin veya ücretli izin ya da evden çalışma gibi çözümler bulunabilir.
Bulunamıyorsa çalışan maaş ödemek zorunda değil, işe gelmediği gerekçesiyle çalışanın iş sözleşmesini bile fesh edebilir. Bu durumda da çalışana tazminat ödenir.
7.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların durumu ne olacak?
Kısa çalışma ödeneği alamayanlara işveren ücret ödemek zorunda değil. Ücretsiz izin uygulaması olabilir.
8.Kısa çalışma ödeneği alanın, maaşını isterse işveren tamamlayabilir mi?
Kısa çalışma ödeneği ile aylık prime esas kazancın günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor.
İşveren isterse üzerini tamamlayabilir, ancak iş kanununa göre tamamlama zorunluluğu yok.
9. İşveren, çalışana idari izin verebilir mi?
İdari izin verebilir ancak çalışanın ücretini ödemek zorundadır. İdari izni yıllık izne sayamaz.
10. İşveren salgın nedeniyle çalışılmayan zamanlar için telafi çalışması talep edebilir mi?
Son yapılan değişiklikle işverenler 4 ay telafi çalışması yaptırabilir.
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