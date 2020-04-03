KORONAVİRÜS ÇALIŞANLARIN HAKLARI

1.İşveren, çalışanların tamamını ya da bir kısmını ücretsiz izne çıkartabilir mi?

İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izin veremez. Çalışan da tek taraflı ücretsiz izin isteyemez. İşveren ile işçi anlaşırsa, belirli süreliğine ücretsiz izin uygulamasına gidilebilir.

Bu durumda işveren ücret ödemez, çalışanın da sigorta primleri yatmaz. İşveren, bazı çalışanları çalıştırıp, bazılarını ücretsiz izne de ayıramaz.

2.İşveren, çalışan ile anlaşmadan ücretsiz izin verirse ne olur?

Çalışan tek taraflı iş sözleşmesini fesh eder. İşveren, çalışana tazminat, ihbar gibi tüm haklarını ödemek durumundadır.

3.İşveren, bu dönemde çalışana yıllık izin kullandırabilir mi?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Nisan- 31 Ekim'e kadar işverenin toplu izin hakkı başlıyor. Bu dönemde işveren toplu da izne çıkarabilir, kısmen de izin verebilir. İşveren yıllık izni bu dönemde kullandırıp, yaz dönemi için çalışma koyabilir.

Eğer çalışanın geçmişten kalan yıllık izinleri varsa işveren bu izinleri kullandırılabilir. Çalışana ücreti ve haklarının tamamı ödenir.

4.İşveren, faaliyetini durdurursa çalışanın durumu ne olacak?

Zorlayıcı sebep nedeniyle işveren faaliyetini durdurabilir. Bu durumda işveren bir hafta süreyle çalışanlarına yarım ücret öder. İşin durması bir haftayı geçerse işverenin ücret ödeme yükümlülüğü biter.

Bu durumda çalışanların iş sözleşmeleri askıya alınır, maaş, sigorta primleri ödenmez. Çalışan tek taraflı iş sözleşmesini sonlandırıp, kıdem tazminatını alır.

5.İşçi, salgın nedeniyle işe gitmek istemezse ne olacak?

Çalışan keyfi olarak iş gitmemezlik yapamaz. Yaparsa, işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir. Ancak koronavirüs nedeniyle yeni yayımlanan bir genelgeyle iş yerlerinin alması gereken önlemler var.