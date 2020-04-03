3 Nisan gram çeyrek altın fiyatları! Küresel belirsizlik ortamı altın fiyatlarının sert çıkışına yol açıyor. Piyasalara endişelerin hakim olmasından dolayı altın fiyatları da payını almaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda ise enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki altın haftayı nasıl kapatacak? 3 Nisan Cuma gram, çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, altın piyasasında son durum!
GRAM ALTIN FİYATI
318,48
318,91
%0,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
346,64
346,81
%0,99
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.610,75
1.617,24
%-0,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
509,57
521,42
%0,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.110,00
2.142,00
%0,47
YARIM ALTIN FİYATI
1.015,96
1.042,84
%0,00
ANALİSTLER ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.
Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.
Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisi, corona virüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
DALGALI SEYİR DEVAM EDEBİLİR
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.
Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.
Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.
Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
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