Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde bir fırının bu yöntemle ürettiği ekmeğe ilgi her geçen gün artıyor. Geleneksel ekşi maya ve patatesten yapılan köy ekmeği, lezzeti, tok tutması ve uzun süre dayanması bakımından bu dönem daha çok tercih ediliyor.

Korana virüsünden sonra doğal ürünlere daha çok yönelen tüketicilerin tercih ettiği, kara fırın veya taş fırın gibi birçok isimle bilinen ekmek, oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor.