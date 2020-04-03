Kısmi sokağa çıkma yasağı son dakika geldi mi? Sorusu sorulmaya başlandı. Koronavirüse karşı İstanbul'da ekstra önlemler yolda. Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60'a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri. Kısmi sokağa çıkma yasağı ise zorunlu hallerde dışarı çıkmanın yasak olmadığı hallerdir. Market hastane ve bazı kamu kurum işleri kısmi sokağa çıkma yasağında uygulanmaya devam ediyor. Kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar çok gerekli kaldığı zaman dışarı çıkabiliyor.
100 BİN KİŞİYE RET
Toplantıda, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.
Bu nedenle İstanbul'da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul'da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.
SINIRLAMA YAŞI 60'A İNEBİLİR
Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60'a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.
İHLALLER AZALDI
Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihlallerin vali ve kaymakamlara gönderilen son uyarılardan sonra azaldığı, her ilin ihtiyacına göre yeni önlemlerin hayata geçirildiği belirtiliyor. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağının yüzde 70 oranında uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Üç büyük il içinde kurallara uyma açısından Ankara'nın en başarılı il olduğu, İzmir ve İstanbul'da da yeni önlemlerin oranı arttıracağı kaydediliyor
KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Kısmi sokağa çıkma yasağı ise zorunlu hallerde dışarı çıkmanın yasak olmadığı hallerdir. Market hastane ve bazı kamu kurum işleri kısmi sokağa çıkma yasağında uygulanmaya devam ediyor. Kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar çok gerekli kaldığı zaman dışarı çıkabiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?
Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı.
İçişleri Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"
"İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGE ESENLER"
İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Prof. Dr. Başer, "İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması.
Örneğin, Esenler Fatih Mahallesi'nde kilometrekare başına düşen kişi sayısı 86 bin 949. Çifte Havuzlar Mahallesi'nde kilometrekare başına düşen kişi sayısı 2008.
2- ZEYTİNBURNU
3- BAHÇELİEVLER
4-GÜNGÖREN
5- BAĞCILAR
6-GAZİOSMANPAŞA
7-FATİH
8-KAĞITHANE
9- ŞİŞLİ
10-SULTANGAZİ
11-BEYOĞLU
12-BAYRAMPAŞA
13-SANCAKTEPE
14-BEŞİKTAŞ
15-SULTANBEYLİ
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