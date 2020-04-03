KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

Kısmi sokağa çıkma yasağı ise zorunlu hallerde dışarı çıkmanın yasak olmadığı hallerdir. Market hastane ve bazı kamu kurum işleri kısmi sokağa çıkma yasağında uygulanmaya devam ediyor. Kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşlar çok gerekli kaldığı zaman dışarı çıkabiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı.

İçişleri Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkındaki soruya şu cevabı verdi: "Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"