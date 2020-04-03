Herkes çok merak ediyordu. SGK, SSK, emekli, Bağkur'lu çalışan milyonları ilgilendiren düzenlemeleri tek tek açıkladı. Sigortalılık öncesi gerçekleşen doğumlara borçlanma, emekli maaşı, emeklilik süresi, erken emeklilik, yurt dışı borçlanma tarım Bağkur'u, askerlik borçlanması, malulen emeklilik, asgari ücret üzerinden borçlanacaksınız en düşük alacağınız aylık kaç lira olur? SGK pirimi gibi daha birçok soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yanıt verdi. Sigortalılık öncesi gerçekleşen doğum borçlanması bekleyen yüz binlerce kişi var. Meclis'e bazı partiler kanun teklifi bile sundu ama kabul görmedi. Peki yasa çıkarsa kaç kişi erken emekli olur? Engelli annesi nasıl emekli olur? Aylık bağlamada kriter ne zaman değişti!
İşte o sorular ve cevapları…
Ben 01.01.1965 doğumluyum sigorta başlangıcım 01.09.1983 - 4704 günüm ve 373 gün yurt dışı ödenmiş günüm var ne zaman emekli olurum yardım eder deniz sevinirim.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden istenilen yaş şartını tamamlamışsınız ancak prim günü eksiğiniz bulunmaktadır. Mevcut durumda 47 yaş ve 5150 prim günü ile tahsis talebi gerçekleştirebilirsiniz. Eksik kalan 73 günü askerlik ya da yurtdışı borçlanması şeklinde borçlanabilir, isteğe bağlı ödeme yaparak ya da çalışarak da tamamlayabilirsiniz. Bunları yapacak imkânınız yok ise yine 15 yıl 3600 prim gününe istinaden yaşlılık aylığı talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba SSK öncesi doğumlarla ilgili gelişme var mı? Bir de eşim 61 doğumlu 03.20.2001 SSK girişi var 6360 gün sigorta pirimi var nasıl ne zaman emekli olur?
Sigortalılık öncesi gerçekleşen doğumlara borçlanma imkânı getirilmesi birçok kez gündeme getirildi. Meclise bazı partiler kanun teklifi bile sunmuş ancak kabul görmemiştir. Sigortalılık öncesi doğum borçlanması imkânı tanınması halinde yaklaşık 1 milyona yakın kişi emeklilik imkânına kavuşacaktır. Emeklilik sorunuza gelecek olursak 09.09.1999 sonrası sigorta girişi olan tüm erkek 4/a'lılar 60, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 7000 prim günü şartına tabi emekli olacaktır. Yaşlılık aylığı almak ister ise eşiniz 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve 60 yaş şartını tamamlaması gerekecektir.
SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçince hemen emekli olacaklar...SGK girişim 1985, 1911 günüm var. 4B 2100 günüm var. Nasıl emekli olabilirim? Mutlu Atik...
Bağkur kapsamında emekli olabilmeniz için 9000 prim gününe ihtiyacınız olacaktır. Bu süreyi tamamlamak istemiyorsanız 5400 gün ile 60 yaşınızda yaşlılık aylığına da müracaat edebilirsiniz. Prim günlerinizi askerlik borçlanması veya mümkünse yurtdışı borçlanması şeklinde de tamamlayabilirsiniz. 4/a Sigortalısı olmak isterseniz son 1261 gün sigortalı olarak hizmet bildirmeniz gerekecektir. Bu durumda tüm hizmetleriniz 4/a kapsamında değerlendirilecektir. Sigortalı olarak 49 yaş 5300 gün ile tam aylık yada 60 yaş 3600 gün ile yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz. Toplamda 3896 prim gününüz var ama Bağkur'a tabisiniz, 4/a'ya tabi olmak için 1261 gün sigortalı olarak hizmet bildirmeniz gerekmektedir.
İşe başlama 04/10 2000. Askerlik borçlanmasını yapmadım. 15 yıl pirimim var 12/12/1974 doğumluyum emekli ne zaman kaç yaşında olurum? Bir de askerlik borçlanırsam geriye dönük olur mu? Teşekkürler
08/09/1999 Tarihi sonrası sigortalı olan tüm erkek 4/a'lılar 60 yaş 7000 prim günü şartıyla tahsis talebi gerçekleştirmektedir. Askerlik süreniz 395 gün ise borçlanma yaparak 58 yaş 5975 prim günü şartına indirebilirsiniz. Borçlanmanızda dikkat etmeniz gereken nokta 08/09/1999 ve öncesi bir tarihe sigorta başlangıcınızı çekmektedir. Uzun dönem askerlik yaptıysanız yukarıda belirtilen süre kadar borçlanma yapabilirsiniz.
Merhabalar Mert Bey, Ben 1985 SSK girişli fakat gün yatırılmamış bir çalışanım. 15.05.1967 Doğumluyum, ilk gün yatırılış 1990 yılında yapıldığından 5525 günden emekli olabiliyorum fakat 01.09.1988 ile 05.03.1990 tarihleri arasında askerlik görevimi yaptım ben bu durumda 1988 den 1989 tarihleri arasından 120 gün askerlik borçlanması yaparsam bu tarihlerde gün görüldüğü taktirde emeklilik için 5450 yeterli oluyor bu bilgilerin doğruluğunu tarafınızdan teyit edilmesi durumunda borçlanmayı yapıp emeklilik işlemlerini başlatacağım. Teşekkürler ederim-Fikret Ertaş
Hizmet dökümünüzde başlangıç gözükse dahi karşılığında ödenmiş prim gün sayısı yok ise bu tarih sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Bu yatırılmamış günler için hizmet tespit davasına gitmeniz gerekir ancak mevcut durumda 35 yıl geçtiği içi hak düşürücü süre göz önüne bulundurulduğunda davayı kazanmanız mümkün gözükmemektedir. 1985 Harici kabul görülen sigortalılık başlangıcınızı tam olarak belirtmemişsiniz. Ancak hesaplamalarınıza göre askerlik borçlanması sonrası sigorta başlangıcınız 23.11.1989'a iniyorsa dediğiniz gibi 51 yaş 5450 prim günüyle tahsis talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Selam, ben bir ev hanımıyım. 17 yaşımda (1990) Belçika'ya geldim. Burada 2001 çalışmışlığım var 3 ay. Sorum 1 Ağustos 2019'dan önce müracaat ettim yurtdışı emeklik için 1973 doğumluyum 5750 gün yatıracağım (17 Nissan'a kadar) yatırsam kaç yaşında emekli olurum?
01 Ağustos 2019 tarihinden önce yurtdışı borçlanması yaptıysanız ve ev hanımlığına bağladığınız 1990 itibariyle tahakkukunuz yapılmışsa 47-48 veya 49 yaşınızda emekli olabilirsiniz. Size net bir tarih verebilmemiz için yurtdışı borçlanması yaptınız aralığı öğrenmemiz gerekir. Elinizde bulunan borç tahakkukunda bu bilgiler mevcuttur. Sizi 1990 yılından itibaren borçlandırmışlarsa hemen emekli olabilirsiniz. Bağlanacak aylık tutarı da yine borçlanma miktarınıza göre şekillenmektedir. Asgari ücret üzerinden borçlanacaksanız en düşük alacağınız aylık 1.500 – 1.750 TL olacaktır.
Merhaba, benim sigorta girişim 03.05 1995, doğum tarihim ise 03.06.1974. Ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden tahsis talep başvuru şartlarınız 55 yaş 5750 prim günüdür. Bu bilgiler 4/a sigortalıları için geçerlidir, 4/b sigortalısı iseniz yaş şartı değişmeksizin 9000 prim gününe ihtiyacınız olacaktır.
Eşim 25.08.1969 doğumludur 20.11.2002 tarih itibaren isteye bağlı SSK primleri ödüyoruz 01.10.2008 tarihinde sistem Bağkur'a döndü ve bu tarihte engelli çocuğu olan annelere erken emekli olabilme hakkı tanındı çocuğumuz 05.07.1999 doğumludur. Yani eşim 21 yıllık engelli çocuğa bakmaktadır oysa kanun 01.10.2008 tarihini baz alıyor bu bir hak kaybıdır ne yapmalıyız eşim ne zaman emekli olacak saygılar.
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalılara 5510 sayılı kanunla birlikte erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Kanun gereği kişinin bildirmiş olduğu her bir yıl için 90 gün fazladan prim günü hesap edilir ve bu süre yaş şartından da indirilir. 5510 Sayılı kanun 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanunlar geriye yönelik uygulamaya gidemediği için bu tarih öncesi süreler ne yazık ki dikkate alınmamaktadır. Eşiniz Bağkur sigortalısı olduğundan 58 yaş ve 9000 prim gününe tabi olacaktır. 2008 Yılından bu güne kadar 12 yıllık sürede 1080 prim günü hizmetine ayrıca eklenecek ve yaştan indirilecektir. 1080 gün primden düşüldüğünde 7920 gün 55 yaşa inmiş oluyor. Eşiniz 51 yaşında, 53 yaşına geldiğinde bir SGK merkezine giderek dilekçe ile emeklilik yaşı hesaplaması talep edebilirsiniz.
26.09.1979 Doğumluyum, SSK girişim 01.09.1997. Şu anda 6889 prim ödeme gün sayım var ve galiba EYT mağduruyum. SGK'ya göre 57 yaşında 25 yıl çalışma sürem ve 5900 prim üzerinden emekli olabileceğim. Bu da 2036 yılına denk geliyor, daha erken bir tarihte emekli olabilir miyim?
Sigortalılık başlangıcınıza göre emeklilik hesaplamalarınız doğrudur. Ancak, malullük ya da engellilik dışında ne yazık ki daha erken emekli olabileceğiniz bir imkan bulunmamaktadır. Sağlık sorununuz varsa heyete girebilir yüzde 40 ve üzeri bir rapor alırsanız malul ya da engelli emekliliğine müracaat edebilirsiniz.
17.04.1963 doğumluyum. 01.05.1997 tarım Bağkur'u girişim ve 6101 gün prim ödemem var. 2014 yılı nisan ayın tarım Bağkur'undan çıkarak Ek-5 tarım sigortası ödemeye başladım. Toplam 1273 gün prim ödemem var. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim. Yeni torba yasaya göre teşekkür ederim, kolay gelsin.
Ek 5 tarım sigortalılarının emeklilik koşullarında normal 4/a sigortalılarından hiçbir farkı yoktur. Tarım sigortasının en önemli avantajı ödenen prim tutarının düşük olmasıdır. Tarım Bağkur'undan çıkmanız için son 1261 günden fazla tarım sigortası ödemeniz gerekiyordu ve siz 1273 gün tarım sigortası bildirmişsiniz. Bu durumda 6101 günlük tarım Bağkur'u süreleriniz de tarım sigortasına aktarılacaktır. Tarım sigortası kapsamında 56 yaş 5825 prim gününe tabisiniz ve siz tüm şartları yerine getirmiş görünüyorsunuz. Tahsis talebinde bulunmak için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edebilir, emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz.
Merhaba, doğum tarihim 22.01.1983. Sigorta başlangıcım 19.03.2004. Aylık bağlama oranı hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi günler.
Aylık bağlama oranı 01.01.2000 ile 30.09.2008 tarihleri arasında hizmeti bulunan kişiler için 3600 gün için %35, ve buna ek her 360 gün için 2 puan artırılarak toplamda %65'i geçmeyecek şekilde uygulanır. 01.10.2008 Yılı sonrasındaki hizmetlerde ise aylık bağlama oranı en fazla %50 olarak hesaplanmaktadır. Sadece aylık bağlama oranına bakarak hesaplama yapmak mümkün değildir bunun yanında onlarca gösterge rakamı da mevcuttur. 2008 Sonrası aylık bağlama sisteminde çok prim bildirene yüksek, az prim bildirene düşük emekli maaşı bağlanmaktadır. Yani asgari ücretle çalışan biri 7200 günü geçer ise her yıl için aylığında düşüş olacakken yüksekten prim bildiren kişinin çalıştıkça aylığı yükselecektir. Bu konuda detaylı hesaplama verilerine aşağıdaki kanun üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak:gazetevatan
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