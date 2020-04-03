Ev için gündelik ev alışverişini yapacak olan milyonlarca vatandaş market çalışma saatlerini araştırıyor. Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Marketlerde düzenleme yapılan alanların içerisinde yer alıyor. Tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatlerine düzenlemeler getirildi. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Migros, ŞOK, A101 ve BİM çalışma saatleri değişti mi? İşte çalışma saatleri...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.