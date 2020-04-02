Ülkemizde ve dünyada Koronavirüs salgını devam ederken, vatandaşlara iyi haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar arttırılmıştı. Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Buna göre evinde yüzde 50 engelli raporu olan yakınına bakan veya yaşlısına bakan kişilere aylık 1460 lira ödeme yapılıyor. Engelli raporu olan herkes devlet tarafından verilen bu desteklerden faydalanabiliyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
SMS İLE KONTROL
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Buna göre aylık 1460 lira ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabileceği gibi bu mesaj için operatör üzerinden 1 SMS ücreti alınmaktadır.
AYLIK 1460 LİRA ÖDEME
Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından ödeme yapılıyor. Devlet tarafından aylık ödeme yapılıyor. Bu ödemeler kapsamında 2019 yılında 517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım maaşı ödendiği açıklandı. Bakım maaşı almak isteyenlerin engelli veya yaşlı kişinin akrabası (amca, teyze, dayı, bunların çocukları ve eşleri de dahil) olması gerekiyor. Bununla birlikte bazı şartlar aranıyor ve bu şartların başında gelir yer alıyor. Evde bakım parası almak için parayı alacak kişiyle birlikte yaşayan hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Bu ödemeler kapsamında Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Bu kapsamda 2019 yılında 1384 lira ödemeler bu sene aylık 1460 lira olarak ödeniyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım aylığı Devletin özel bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay düzenli olarak ödenen bir maaş türüdür. Bu maaşın verilmesinin amacı, maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın evde bakım maaşı sayesinde kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Maaştan yararlanmak için belirlenmiş şartlar vardır.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
Kişinin hastalığı ne olursa olsun, isterse bir kaç aylık ömrü kalsın, eğer şartları uymuyorsa evde bakım parasından yararlanamaz. Bu hususta belirlenen şartlar şunlardır.
2 kişilik ailelerde 1.694,34 TL.
3 kişilik aile için 2.541,51 TL.
4 kişilik ailede 3.388,68 TL.
5 kişilik aile 4.235,85 TL.
6 kişi gelir toplamı 5.83,02 TL,
7 kişi için 5.930,19 TL.
EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Başvurunun SHÇEK İl Müdürlüğü'ne ulaşmasını takiben, özürlü ve ailesi hakkında, sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru ve sosyolog unvanına sahip en az üç kişiden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametinde ve ikamet adresinde yaşamıyorlarsa fiilen yaşadıkları yerde gerekli incelemeleri yaparak bakım raporu hazırlar. Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, acil durumlar haricinde, yukarıdaki belgelerin SHÇEK İl Müdürlüğü'ne ulaşması ile başvuru sahibinin oturduğu yer dikkate alınarak işlem sıralaması yapılır. Başvurunun sonuçlanması, normal süreçte 3-6 aylık bir süre aldığı belirtilmektedir.
SHÇEK NEDİR?
Osmanlı Devleti zamanında temeli atılan, o zamanlarda bir devlet kurumu olmayıp bir dernek olan kurumdur. Günümüzde devletin bir kurumudur ve 1980 yılından beri böyledir. Herhangi bir bakanlığa bağlı olmayıp doğrudan Başbakanlığa bağlıdır. Amacı ülkemizdeki yoksul ve korunmaya muhtaç durumda olan çocuklara ve ailelere destek vermektir. Bu destek kültürel, sosyal destek biçiminde de olabilir maddi ve manevi şekilde de… Ayrıca söz konusu çocukların ve ailelerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını da bu kurum karşılamaktadır.
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