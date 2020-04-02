İŞKUR'da en fazla aranan meslekler ve kadrolar... 55 bin yeni eleman alım başvuru şartları nedir?

İşsizler ile iş verenleri bir araya getiren İŞKUR geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 490 bin 276 kişinin işe girmesine aracılık etti. İŞKUR bu yıl da Ocak ve Şubat aylarında 188 bin 607 vatandaşı işe yerleştirdi İŞKUR'un sitesinde güncel olarak paylaşılan rakamlara göre şu anda 55 bin 904 açık pozisyon da bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 321 kişiyle beden işçiliği geliyor.

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Söz konusu pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Kayıt olduktan sonra hem iş ve meslek danışmanlarından destek alınabiliyor hem de aranan pozisyonlar için başvuru imkanı bulunuyor

Ayrıca kurumun işbaşı eğitimi, meslek kursu gibi projelerinden de yararlanma fırsatı yakalanıyor. Üstelik bu projelere katılanlara aylık asgari ücreti bulan ödemelerde yapılıyor. İŞKUR sitesinde ayrıca kamu kurumlarının eleman ilanları da bulunuyor.