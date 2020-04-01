Migros sanal market personel alımı için başvuru ekranı: Türkiye'nin en yaygın süpermarket zincirlerinden olan Migros tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "10 gün içerisinde sanal market ve mağaza operasyonlarında 2200 kişi iş başı yaptı. Önümüzdeki 10 gün içerisinde de 1000 kişiyi daha işe alacağız." denildi. Sanal markette artan yoğun talebi karşılamak için toplamda 3200 kişiye istihdam sağlanacağını açıklayan Migros'un ilk iş duyurusuna 60 bin başvuru yapıldı. Migros'un şu anda 45000 çalışan personeli bulunuyor.
MİGROS İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Migros iş başvurusu şirketin resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmaktadır. İlgili bölümde çıkan form doldurularak başvuru gerçekleştiriliyor. Şirket değerlendirmesi sonucunda iletişim bilgilerinde belirtilen telefondan geri dönüş yapılıyor. Ardından online olarak iş görüşmesi gerçekleştirilip işe alım konusunda karar veriliyor.
Migros başvuru ekranı
Yayımlanan personel alımına başvurular internet üzerinden alınacak.
https://www.migroskurumsal.com/IKLogin.aspx?IcerikID=452
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada Migros İnsan Kaynakları sayfasına üye olun ve müracaatınızı yapın.
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyordu.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
MİGROS NEDİR?
Türkiye'de modern perakende sektörünün öncüsü olan Migros, geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan Migros, bilgi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.
Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine odaklanan Migros, perakende sektöründe yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.
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