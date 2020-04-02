ANKARA KUŞU'NDAN KENDİ SİTESİNİN REKLAMINI YAPMIŞ

Dikkat çeken bir diğer paylaşımlardan biri de 'Ankara Kuşu' hesabından 19 Temmuz 2018 günü yapılan bir reklam oldu. Reklam'da 'Fikir Kulübü biipp.com' ismiyle bir sitenin tanıtımı yapıldı. Tweettte; "Fikir kulübü biipp.com 2.000 yazarına basın sigortası yapıp, maaş verecek. Biipp'e üye olup, içerik üretmeye başlayan herkes bu şanstan yararlanabilir. Bu tweeti RT yapıp, Facebook hesabından paylaşanlara sürpriz hediyeler kazanma şansı..." yazdığı görülüyor.





Biipp (Biipp Medya Yayıncılık) isimli bu sitenin domain sahibinin ise Oktay Yaşar olduğu ortaya çıktı. Bu sitenin domain sahibi mail kısmında Oktay Yaşar adının ve baş harflerinden oluşan bir mail hesabı ile cep numarasının olması dikkat çekti.

Oktay Yaşar'ın adı 'mikrofon.com.tr' isimli bir internet haber sitesinin künye kısmında da görüldü. Yaşar burada Genel Yayın Yönetmeni & Yazı İşleri Müdürü vasfıyla yer aldı.





Ankara Kuşu'nun ayrıca Twitter üzerinden emlakçılıkta yaptığı görüldü. 'Yatırım için alınır' tweetiyle paylaştığı arazileri takipçilerine sunan Ankara Kuşu'nun takipçilerine özel indirimler yapıldığına dair tweetler de ortaya çıktı.