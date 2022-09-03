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    • Güncel
    • 03.09.2022 15:37
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    • 03.09.2022 15:38
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    Ankara Kuşu yakalandı! Oktay Yaşar kimdir? Oktay Yaşar neden tutuklandı?

    Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının yöneticisi gözaltına alındı. Uzun süredir yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalan bilgi paylaşımı ile gündeme gelen Ankara Kuşu hesabının sahibinin Oktay Yaşar olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisiyle Oktay Yaşar'ın

    Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu hesabı sahibi kim?

    Oktay Yaşar'ın yakalanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    OKTAY YAŞAR KİMDİR?

    Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu.

    ANKARA KUŞU YAKALANDI

    Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı.
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        Haberler Güncel Ankara Kuşu yakalandı! Oktay Yaşar kimdir? Oktay Yaşar neden tutuklandı?
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