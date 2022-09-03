Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu hesabı sahibi kim?

Oktay Yaşar'ın yakalanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte konu hakkında merak edilenler...
OKTAY YAŞAR KİMDİR?
Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu.
ANKARA KUŞU YAKALANDI
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı.