3 Nisan BİM aktüel katalog hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüel 3 Nisan Cuma ürünleri arasında Dijitsu 32" HD uydu alıcılı televizyon, su arıtma sistemi, dekoratif raf seti, vidalama seti, şişme ve katlanır yatak gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel indirimli ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilir ve bu hafta satışa çıkacak ürünleri inceleyebilirsiniz. İşte, 3 Nisan BİM aktüel katalog!

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)

• USB - Video

• Class A enerji tüketimi