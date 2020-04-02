Martta ihracat Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması

GTS'ye göre Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 17,81 oranında azalan ihracat 13 milyar 426 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız %3,93 azalışla 42,8 milyar dolara olmuştur.



Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında % 4,1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.



Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme göre % 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir.



Mart ayında ithalatımız ise % 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar olmuştur.



DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ MART AYINDA YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR OLDU

Mart ayında dış ticaret açığımız 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar olmuştur.

2020 yılı Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise %71,3; Ocak-Mart döneminde ise % 76,9 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 78,2'ye yükselmektedir.



MART AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL YİNE "MOTORLU KARA TAŞITLARI" OLDU

"Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracatımız Mart ayında %31,19 azalışla 1 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla "Kazanlar ve makineler" (1 milyar 377 milyon dolar) ve "Elektrikli makina ve cihazlar" (705 milyon dolar) olmuştur.



EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin almıştır. Mart ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. Mart ayında ABD'ye ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %11,97; Rusya Federasyonu'na %6,02 ve Hollanda'ya ise %5,79 oranında artış göstermiştir.



EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %22,1'İNİ OLUŞTURDU

GTS'ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Mart ayı itibarıyla toplam ihracatımızın % 22,1'ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise % 25,7 olarak gerçekleşmiştir.



Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Mart ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı Mart ayında %29,50 iken, 2020 yılı Mart ayında 4,8 puan düşerek %24,68'e gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik ihracatımızda görülen azalış, Mart ayında ihracatımızda değer bazında görülen 2 milyar 910 milyon dolarlık toplam düşüşün % 51,76'sına tekabül etmektedir.



Benzer şekilde Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,26 azalışla 6 milyar 205 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %46,2'sini oluşturmuştur.



2020 yılı Mart ayında görülen Venezuela'ya %136,1'lik, Pakistan'a %35,1'lik, Türkmenistan'a %31,5'lik ve ABD'ye %12,0'lik ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.