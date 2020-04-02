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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 12:39
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    • 02.04.2020 12:39
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın tam not verdiği satışa çıkıyor!

    ’de ortaya çıkan koronavirüsün ’ye de sıçramasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'da, Ulusal Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirildiğini duyurmuştu. Başkan ’ın tam not verdiği borlu dezenfektanın satışa sunulmasında geri sayım başladı. İçinde alkol, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan cilt dostu el dezenfektanının 1 hafta içinde 100 cc'lik şişelerde raflarda yerini alması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan tam not vermişti! Satışa çıkıyor!

    Seri üretim sürecindeki el dezenfektanında geri sayım başladı. Eti Maden İşletmeleri tarafından üretilecek, isim, ambalaj, fiyat gibi çalışmaları tamamlanan katkılı yerli üretim el dezenfektanı, 100 cc'lik şişelerde satılacak.

    Önümüzdeki hafta cuma günü tanıtım lansmanının yapılmasıyla birlikte de dezenfektanın raflarda yerini alması bekleniyor. Bor katkılı dezenfektanın fiyatının ise piyasadaki diğer dezenfektanlardan düşük olacağı bildirildi.

    CİLT DOSTU DEZENFEKTAN
    İde alkol, aloe vera, lavanta yağı, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan dezenfektan cilt dostu olarak gösteriliyor. Borlu el dezenfektanı, içeriği nedeniyle ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor.

    Eli nemli bırakıp yumuşaklık hissi veren dezenfektan ayrıca içinde bulunan bor nedeniyle antimikrobiyal özelliği taşıyor. Alkol ve esansiyel yağlar uçtuktan sonra borun elde kaldığı ve mikropları öldürüp yaraları iyileştirdiği ifade edildi.

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