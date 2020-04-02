Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının yöneticisi gözaltına alındı. Uzun süredir yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalan bilgi paylaşımı ile gündeme gelen Ankara Kuşu hesabının sahibinin Oktay Yaşar olduğu öğrenildi. Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Peki, Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu kim?