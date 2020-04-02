Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının yöneticisi gözaltına alındı. Uzun süredir yaptığı provokatif paylaşımlar ve yalan bilgi paylaşımı ile gündeme gelen Ankara Kuşu hesabının sahibinin Oktay Yaşar olduğu öğrenildi. Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Peki, Oktay Yaşar kimdir? Ankara Kuşu kim?
Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu. Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.
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Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyer tv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, son zamanlarda provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu.
Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.
OKTAY YAŞAR KİMDİR?
Sosyal medya hesabı Twitter'da @Ankarakuşu isimli hesabı çalıştıran isim deşifre oldu.
Hesabı Oktay Yaşar isimli yerel gazetecinin yönettiği anlaşıldı. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülen Yaşar, sabaha karşı gözaltına alındı.
Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yapan Oktay Yaşar, 2016 senesine kadar bariyertv isimli haber sitesini yönetiyordu. Oktay Yaşar'ın sahibi olduğu iddia edilen Ankara Kuşu isimli twitter hesabı, provakatif içerikli yayınlarıyla görülüyordu. Özellikle devletin önemli kurumlarını kulis bilgisi adı altında hedef alıyordu. Ankara Kuşu hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Hesaba şuanda erişilemiyor.
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