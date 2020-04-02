Takvim memurlar: 2019 yılında 1.5 milyon kişiyi işe yerleştiren İŞKUR Ocak ve Şubat aylarında 188 bin vatandaşa iş buldu. Şu anda açık pozisyon sayısı ise 55 bini geçti. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni eleman aranan meslekleri ve işverenlerin alabilecekleri teşvikleri yazdı. İşte o meslekler ve destekler... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Ayrıca kurumun işbaşı eğitimi, meslek kursu gibi projelerinden de yararlanma fırsatı yakalanıyor.
İşsizler ile iş verenleri bir araya getiren İŞKUR geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 490 bin 276 kişinin işe girmesine aracılık etti. İŞKUR bu yıl da Ocak ve Şubat aylarında 188 bin 607 vatandaşı işe yerleştirdi İŞKUR'un sitesinde güncel olarak paylaşılan rakamlara göre şu anda 55 bin 904 açık pozisyon da bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 8 bin 321 kişiyle beden işçiliği geliyor.
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KAMU İLANLARI DA VAR
Söz konusu pozisyonlara başvurmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Kayıt olduktan sonra hem iş ve meslek danışmanlarından destek alınabiliyor hem de aranan pozisyonlar için başvuru imkanı bulunuyor
Ayrıca kurumun işbaşı eğitimi, meslek kursu gibi projelerinden de yararlanma fırsatı yakalanıyor. Üstelik bu projelere katılanlara aylık asgari ücreti bulan ödemelerde yapılıyor. İŞKUR sitesinde ayrıca kamu kurumlarının eleman ilanları da bulunuyor.
EN ÇOK ARANAN MESLEKLER
Meslek --- Açık iş
Beden işçisi --- 8.321
Makineci (Dikiş) --- 2.236
Temizlik görevlisi --- 1.987
Satış danışmanı --- 1.973
Konfeksiyon işçisi 1.118
Garson --- 1.158
Kasiyer --- 605
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi --- 495
Gazaltı kaynakçısı --- 680
Güvenlik görevlisi --- 552
NASIL BAŞVURULUYOR
1) İŞKUR'a internetten ya da giderek üye olabilirsiniz.
2) İnternet sitesinde açık pozisyonları il il ve meslek meslek görebilirsiniz.
3) Mesleğinizi ve ilinizi yazarak arama yapabilirsiniz.
4) Size uygun işe başvurabilirsiniz
5) iş ve meslek danışmanlarından destek alabilirsiniz
İŞKUR 3 YILDIR BİR MİLYONU GEÇTİ
YILLAR ---- İŞE YERLEŞTİRİLEN
2017 ---- 1 Milyon 57 bin 249
2018 ---- 1 milyon 240 bin 308
2019 ---- 1 milyon 490 bin 276
İLAVE İSTİHDAMA BÜYÜK TEŞVİK
*İşsizlik maaşı alanı işe başlatanın primi devletten…
Aylık Destek: 985,90 TL
*Primini düzenli ödeyene işçi başına 5 puanlık prim indirimi
Aylık destek: 147,15 TL ile 1.103,63 TL arasında
*18-29 yaş arası iş kuran gençlerin primi devletten
Aylık destek: Bin 15 lira
*Genç ve kadın işçi alanın primi devletten
Aylık destek: 603,32 TL ila 4.524,86 TL arasında
*Yılsonuna kadar ilave istihdamın prim ve vergisi devletten
Aylık Destek: 1.280,47 TL
Aylık destek (bilişim-imalat): (1.280,47- 3.119,84 TL arası)
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
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