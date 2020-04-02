6 ay ertelemeli kredi başvurusuna vatandaşlar yoğun bir şekilde ilgi gösterdi. Bu anlamda şubeye gitmeden internet üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapma kolaylığı var. Kredi için başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar bu kapsamda konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz ve 0,49 faizle ihtiyaç kredisinde başvuru detayları, başvuruların nasıl yapılacağı takvim.com.tr'de. Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi. Peki, 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte başvurulara dair merak edilenler...