1000 TL yardım parası nasıl alınır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirterek 2 milyon aileye yardım yapılacağını da duyurdu. Bakan Selçuk'un açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 liranın hesaplara geçme tarihi netlik kazandı. Nisan ayının ilk gününde vatandaşların 1000 TL sosyal yardım parası ne zaman, ayın kaçında ödenecek sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. Buna göre, Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde, 3 ve 8 olanlar 4'ünde, 4 ve 9 olanlar 5'inde paralarını çekebilecekler.
İhtiyaç sahibi olacaklara verilecek olan 1000 liranın ödeme tarihleri belli oldu.
SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:
- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya
- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.
Ödeme Tarihleri
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
- İstanbul PTT Bölge Başmüdürü Selahattin Ekinci:
- "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner lira tutarındaki ödemeleri yarından itibaren iş yerlerimizden ve ATM'lerden vatandaşlarımıza ulaştıracağız"
- "Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar yarın, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak
PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.
1000 TL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?
2 milyon haneye tahsis edilen 1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; yardım parası için vatandaşların herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır" diyerek ödemelerin de bu ay sonu başlayacağını da vurguladı.
1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.
SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
E- DEVLET NEDİR?
Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, Türkiye genelinde vatandaşların kamu işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlarken, kamu kurumlarının iş yükünde de ve yoğunluğunda hafifleme sağlıyor. Kamu hizmetlerinde dijital entegrasyon çalışmasının bir ürünü olan E-Devlet Kapısı portalında işlemlerin güvenle yapılması için "Kimlik Doğrulama" yapılması gerekiyor. E-Devlet Kapısı kimlik doğrulamalarını da E-Devlet giriş sayfasından yapabilirsiniz.
E-DEVLET GİRİŞ NEREDEN YAPILIR?
Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;
• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.
Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.
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