Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından verilen eğitimler sonrası belirlenen tarihlerde gerçekleşen ÖGG sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Binlerce aday "ÖGG sınavları erteledi mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ÖGG sınavları ile ilgili son gelişmeler... Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alırlar.
ÖGG SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
5 Nisan'da yapılması planlanan ÖGG sınavı 6 Haziran'a ertelendi. Sınav 6 Haziran'daki bir diğer sınavla birlikte gerçekleşecek. Konuya ilişkin Özel Güven Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:
İçişleri Bakanlığımızın 13/03/2020 tarih ve 23635644-249/5198 sayılı koronavirüs tedbirleri konulu Genelgesinde; Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal edilmesi bildirilmiştir.
Bu nedenle; devam eden özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerine ikinci bir talimata kadar ara verilebileceğinden, 20/03/2020 tarihi itibari ile özel güvenlik temel ve yenileme eğitim başlangıç bildirimi alınmayacaktır.
ÖGNET sistemi üzerinden eğitim başlangıç bildirimleri de kapatılmıştır.
Planlanan Hizmetiçi eğitim atışları da Valiliklerce uygun görülecek ileriki bir tarihte yapılmak üzere ertelenecektir.
05/04/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavının 06/06/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı ile birlikte yapılacaktır.
21/04/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı ile 23/06/2020 tarihinde yapılması planlanan Havalimanlarının Kargo Bölümünde Görev Yapacak Patlayıcı Madde Tespit Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Devam eden özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerine ikinci bir talimata kadar ara verilecektir.
Ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenileyemeyen özel güvenlik görevlileri ile görev hayvanı ve idarecisi kimliğine sahip kişilerin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacak, haklarında adli ve idari işlem yapılmayacak, bu kapsamda olupta ÖGNET'ten bildirimi yapılamayan özel güvenlik görevlilerinin fiziki bildirimleri kabul edilecektir.
Özel güvenlik işlemlerine ilişkin diğer konularda Valilikler tarafından alınan kararlar uygulanacaktır
ÖGG, Özel Güvenlik Görevlisi kelimelerinin kısaltmasıdır.
Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alırlar.
Özel güvenlik, yasalar çerçevesinde belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Özel güvenlik uygulamalarını kendi bünyesinde oluşturmak isteyen kurumların öncelikle bu yasal işlemleri yerine getirmek zorundadır. Bu zorunlu uygulamaları yerine getirmeyenler hakkında ağır para ve hapis cezaları verilmektedir.
Her ülkede kanun koyucu, kanunların uygulanması, suçun önlenmesi ve neticede kamu düzeninin sağlanması vazifesini kendi belirlediği ve atadığı şahıslara vermiştir. Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.
Devletin güvenlik hizmetini toplumun her kesimine sunmasının imkansızlığı, eğitimde ve sağlıkta olduğu gibi güvenlik hizmetinin de kapılarını özel sektöre açılmasına sebep olmuştur. Neticede özel güvenlik görevlilerinin de bazı istisnai durumlarda Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin kullandığı bazı kamusal yetkileri kullanma imkanı tanınmıştır.
Ülkemizde bundan önce özel güvenlik hizmetleri 2495 sayılı kanunla düzenlenmiş ancak arzu edilen, özlenen özel güvenlik hizmetleri sunulamamış. Genel kolluğun yardımcılığı konumunda bulunan özel güvenlikte görev alacak gerçek ve tüzel kişilerin tabi olacağı kriterler yetersiz kalmış, dolayısıyla eğitimsizlik ve düzensizlik ön plana çıkmıştır.
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