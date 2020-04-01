ÖGG, Özel Güvenlik Görevlisi kelimelerinin kısaltmasıdır.

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alırlar.

Özel güvenlik, yasalar çerçevesinde belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Özel güvenlik uygulamalarını kendi bünyesinde oluşturmak isteyen kurumların öncelikle bu yasal işlemleri yerine getirmek zorundadır. Bu zorunlu uygulamaları yerine getirmeyenler hakkında ağır para ve hapis cezaları verilmektedir.

Her ülkede kanun koyucu, kanunların uygulanması, suçun önlenmesi ve neticede kamu düzeninin sağlanması vazifesini kendi belirlediği ve atadığı şahıslara vermiştir. Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.