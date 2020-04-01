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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 11:26
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    • 01.04.2020 11:26
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    65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan talimat vermişti! Kolonyalar ücretsiz dağıtılacak!

    Başkan Erdoğan tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında kolonyanın vatandaşlar için ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından 8 üretici firma harekete geçti. Söz konusu firmalar 1 milyon adetlik ilk kolonya teslimatını Sanayi ve ’na yaptı. 200 ml şişelerde firmaların ambalajları ile teslim edilen kolonyaların dağıtımlarına ilk etapta ve 'dan başlanacak.

    Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ücretsiz dağıtılacak!

    Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınacak önlem ve ekonomik tedbirler için 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvenin ardından tarafından açıklanan ücretsiz maske ve kolonya dağıtımında yeni bir gelişme yaşandı.

    Koronavirüs salgınında en kritik yaş grubu olarak ifade edilen ve geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlar için ücretsiz maske ve kolonya dağıtılmasına karar verilmişti.

    8 ÜRETİCİ HAREKETE GEÇTİ
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu kararın ardından harekete geçerek üretim yapacak firmalarla gerekli temasları kurmaya başlayan Sanayi ve , maske tarafında gerekli alımları zirve öncesinde yapmaya başlarken, kolonya tarafında ise sektörün önde gelen 8 üreticisinin katılımı ile bir konsorsiyum oluşturdu.

    1 MİLYON ADET TESLİM EDİLDİ
    Elde edilen bilgilere göre, kendilerine verilen görev sonrası üretimlerinin büyük bir bölümünü bu işe kaydıran kolonya üreticileri çok kısa bir süre içerisinde ilk etapta 1 milyon adetlik ilk teslimatı 26 Mart'ta Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptı.

    İKİ İLDEN BAŞLANACAK
    200 ml şişelerde söz konusu firmaların ambalajları ile teslim edilen 1 milyon adet kolonyanın önümüzdeki günlerde öncelikli bölgelerde adrese teslim dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nun önerisiyle dağıtımların ve 'dan başlayacağını açıklamıştı. İki etap halinde yapılaması kararlaştırılan kolonyaların 4 milyon adetlik ikinci kısmının ise 8 üretici firma tarafından 17 Nisan'a kadar bakanlığa yapılacağı öğrenildi.

    7 MİLYONU AŞIYOR
    Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı çalışmasına göre 65 yaş ve üzeri 7 milyonun üzerinde vatandaş bulunuyor. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44.2'sini erkekler, yüzde 55.8'ini ise kadınlar oluşturdu.

    ŞEKER FABRİKALARI DA DEVREDE
    Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan yoğun talep ile kolonyanın hammaddesi olan alkolde fiyatlar son bir ayda yüzde 120'ye yakın artınca şeker fabrikaları da sürece dahil olmuş ve kolonya kullanımına uygun alkol üretimine hız vermeye başlamıştı.

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