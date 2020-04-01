BİM 3 Nisan aktüel kataloğu görücüye çıktı! BİM'de Cuma günü teknoloji ürünleri sürprizi dikkat çekti

BİM 3 Nisan aktüel kataloğu firma tarafından müşterilerin beğenisine sunuldu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan BİM marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden duyurdu. Kataloğda bu hafta Dijitsu 32''HD Uydu Alıcılı Televizyon 3'lü dekoratif raf seti ve nostaljik büyük ve orta boy radyo dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, BİM 3 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte o ürünler...

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

32''HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)

• USB - Video

• Class A enerji tüketimi