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    • 01.04.2020 22:01
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 1 Nisan en çok değer kazanan hisseler

    'da endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 89.085,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Petkim 3,33 3,03 9,90
    Çemtaş 6,12 5,57 9,87
    İş GMYO 1,37 1,27 7,87
    Kardemir (D) 2,02 1,90 6,32
    Alarko Holding 4,35 4,12 5,58
    İş Finansal Kiralama 3,02 2,87 5,23
    Borusan Mannesmann 7,81 7,44 4,97
    Pegasus 35,86 34,20 4,85
    Ford Otosan 51,00 49,28 3,49
    Karsan Otomotiv 1,30 1,26 3,17
    Türk Traktör 41,00 39,76 3,12
    Tüpraş 77,75 75,50 2,98
    Odaş Elektrik 1,40 1,36 2,94
    Tekfen Holding 13,07 12,70 2,91
    Net Holding 1,43 1,39 2,88
    Bursa Çimento 3,22 3,13 2,88
    Yataş 5,38 5,24 2,67
    Aksa 6,50 6,34 2,52
    Bim Mağazalar 51,30 50,15 2,29
    Ülker Bisküvi 20,10 19,65 2,29

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