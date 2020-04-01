Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,33
|3,03
|9,90
|Çemtaş
|6,12
|5,57
|9,87
|İş GMYO
|1,37
|1,27
|7,87
|Kardemir (D)
|2,02
|1,90
|6,32
|Alarko Holding
|4,35
|4,12
|5,58
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,87
|5,23
|Borusan Mannesmann
|7,81
|7,44
|4,97
|Pegasus
|35,86
|34,20
|4,85
|Ford Otosan
|51,00
|49,28
|3,49
|Karsan Otomotiv
|1,30
|1,26
|3,17
|Türk Traktör
|41,00
|39,76
|3,12
|Tüpraş
|77,75
|75,50
|2,98
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,36
|2,94
|Tekfen Holding
|13,07
|12,70
|2,91
|Net Holding
|1,43
|1,39
|2,88
|Bursa Çimento
|3,22
|3,13
|2,88
|Yataş
|5,38
|5,24
|2,67
|Aksa
|6,50
|6,34
|2,52
|Bim Mağazalar
|51,30
|50,15
|2,29
|Ülker Bisküvi
|20,10
|19,65
|2,29
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