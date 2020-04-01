Her vatandaşa 10 bin TL! Destekten kimler yararlanabilir? Nasıl başvurulacak?





GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10 bin lira için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek. 7 bin 500 lira için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek. 5 bin lira için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.



KATILIM BÜYÜDÜ

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altı olan müşteriler için 10 bin liraya varan finansman uygulaması başlattı.