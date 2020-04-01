Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek olma kararı aldı.
Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak, 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır."
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