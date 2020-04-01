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    • 01.04.2020 12:28
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    Son dakika: 'dan 'na destek!

    Son dakika haberleri... Grubu, 'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı. Borsa Twitter hesabından yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na Borsa İstanbul Grubu olarak, 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır." denildi.

    Borsa İstanbul'dan Milli Dayanışma'ya destek!

    Grubu, 'na 5 milyon TL destek olma kararı aldı.

    Borsa Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak, 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır."

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