Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek olma kararı aldı.

Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak, 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır."