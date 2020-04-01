10 bin liraya kadar kredi verilecek. Kamu bankaları tarafından hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Kredi için başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar bu kapsamda konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 6 ay geri ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte başvurulara dair merak edilenler...

YENİ BİR KREDİ UYGULAMASI BAŞLATILDI

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.