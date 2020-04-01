25 yıl eşi ile evli kalan çalışmayan kadınlara emeklilik müjdesi var mı?

Kanun TBMM'den geçer ve yasalaşırsa bu şartları taşıyan kadınlara emeklilik hakkı verilecek. Ev hanımları , kanunda belirtilen yaş şartıyla ve ilgili kanunda belirlenen kazanç sınırları içinde yapılacak hesaplama sonrası ortaya çıkacak rakamı peşin şekilde ödeyecek. Peşin şekilde ödemenin yanı sıra kadınlar borçlanarak yaşlılık aylığı almaya yani emekli olmaya hak kazanabilecek.
ÇALIŞMAYAN KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ
Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek. Çalışmayan Kadınların Emekli Olması İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İDDİASI
Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu konuya dair çok fazla haber yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.
O ÇALIŞMALAR ÇOK ESKİ
Geçmiş yıllarda bu konuya dair meclise bir düzenleme sunuldu. Ancak o kanun teklifi onaylanmadı. O düzenleme tekliflerinin ardından ise konuya dair yeni çalışmalar yapılmadı.