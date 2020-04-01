Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.04.2020 14:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2020 09:19
    ABONE OL

    25 yıl eşi ile evli kalan çalışmayan kadınlara emeklilik müjdesi var mı?

    Ev hanımlarına kalarak emekli olma konusu daha önceden sıkça gündeme gelmişti. Bir süredir unutulan ev hanımlarına emeklilik konusu yeniden araştırılır oldu. Bu kapsamda söz konusu eşi ile 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik konusunda basında yer alan haberler ve bu haberlerin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

    25 yıl eşi ile evli kalan çalışmayan kadınlara emeklilik müjdesi!

    Kanun TBMM'den geçer ve yasalaşırsa bu şartları taşıyan kadınlara emeklilik hakkı verilecek. Ev hanımları , kanunda belirtilen yaş şartıyla ve ilgili kanunda belirlenen kazanç sınırları içinde yapılacak hesaplama sonrası ortaya çıkacak rakamı peşin şekilde ödeyecek. Peşin şekilde ödemenin yanı sıra kadınlar borçlanarak yaşlılık aylığı almaya yani emekli olmaya hak kazanabilecek.

    ÇALIŞMAYAN KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ

    Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi için Meclis'e kanun teklifi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan kadınlar faydalanabilecek. Çalışmayan Kadınların Emekli Olması İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi.

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İDDİASI

    Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu konuya dair çok fazla haber yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.

    O ÇALIŞMALAR ÇOK ESKİ

    Geçmiş yıllarda bu konuya dair meclise bir düzenleme sunuldu. Ancak o kanun teklifi onaylanmadı. O düzenleme tekliflerinin ardından ise konuya dair yeni çalışmalar yapılmadı.
    Haberler Ekonomi 25 yıl eşi ile evli kalan çalışmayan kadınlara emeklilik müjdesi var mı?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri