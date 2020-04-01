Yoğun stresli iş hayatı sonrasında çalışanların en büyük beklentisi erken emekli olabilmektir. Erken emekli olmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu bağlamda erken emekli olmak isteyenlere yol gösterecek bir içerik hazırladık.
3,5 yıl erken emekli olun!
Sosyal güvenlik sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Sistem 2008 yılında SSK'ya tabi tutulmasına son verilip Bağ-kur bağlanmıştı. Ancak o tarihten sonra tüm isteğe bağlılar Bağ-kur 4B kapsamında değerlendirilirken, 2008'den önce 4A kapsamında prim ödemekte olanlar 4B geçirildi. 2008 yılından önce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıkların farkında değillerse daha çok prim ödeyip geç emekli olursunuz. Ancak;
İlk prim ödemesinde 5.000 gün prim ödemesi yeterli iken, statü değişikliğinde 9.000 gün prime tabi olursunuz. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artıyor. SGK güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanlar son 7 yıldaki statüsüne bakılarak, ödediği ve geçirdiği statüye göre emeklilik işlemleri yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırarak araştırıldı ve 3.5 yıl emekli olma fırsatı çıktı.
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hangi yaşta olursanız olun geriye doğru 3.5 yıl (1261 gün) önce isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4A statüsüne geçerseniz 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz.
Erken emekli olabilirsiniz!
Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için SSK statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor.
Prim günleri değişti!
İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, brüt asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında tutarın yüzde 32'si oranında prim öderler. Asgari Ücret üzerindne ödemeyi tercih edenler 2020 için aylık 750 TL prim ödemesi gerekiyor. En az 5 yıl prim ödedikten sonra eşiniz, çocuğunuz, anne babanız gibi hak sahiplerine aylıklar bağlanır. Bağlanacak aylık 9000 prim ödemiş olduğunuzda hesap edilir.
Erken Emeklilik için, istisnalar dışında!
A- Yıpranma Hakkı
B- Askerlik Borçlanması
C- Doğum borçlanması
saydırarak erken emekli olunabileceği ancak yaşta herhangi bir istisna söz konusu olmadığını dile getirdi. Ancak bazı meslekler vardır ki erken emekli olabilir diye duyurdu. Peki kimler erken emekli olabiliyor.
Kimler Erken Emekli olabilir!
1- Asit Üretimi Yapan İşçiler
2- Madenlerin Yer Altında çalışanlar
3- TSK görevli astsubay, subay, jandarma, erbaş, sözleşmeli erler
4- Basın Kartı olan gazeteciler
5- Emniyet ve MİT mensupları
6- Civa üretimi
7- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif
8- Demir Çelik fabrikalarında çalışan işçiler
9- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
10- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar
11- Çimento fabrikalarında çalışan işçiler